«ВкусВилл» откроет в Петербурге 200 новых магазинов

Московская сеть натуральных продуктов «Вкусвилл» планирует за два года открыть в Петербурге 200 новых торговых точек в формате фрег-маркетов, сообщает РБК.

Продуктовая сеть арендует складской комплекс для хранения товаров. Сейчас в открытые шесть магазинов продукты доставляют каждую ночь из Москвы.

Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,5 миллиарда рублей, сообщили в сети.

В магазинах «ВкусВилла» нет крепкого алкоголя, там не штрафуют продавцов, а для покупателей работает телеграм-бот, который помогает составить список покупок. Первые шесть торговых точек в Петербурге сеть открыла весной 2018 года.