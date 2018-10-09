Петербург может лишиться Фестиваля света
УФАС приостановило закупку на проведение Фестиваля света в Петербурге, который должен был состояться в ноябре. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В этом году планировалось, что темой праздника станут спорт и космос. Мероприятие было назначено на ноябрьские праздники, 3-5 числа, а заказчиком выступал Комитет по развитию туризма. Начальная цена контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Жалобу на проведение торгов направило ЗАО «Волгобалт Медиа» - фирма, которая не попала в число участников торгов.
В рамках фестиваля также было запланировано лазерное шоу с участием квадрокоптеров.
Напомним, что первый Фестиваль света прошел 4 и 5 ноября 2016 года. Исаакиевский собор превращали в цветочное поле, осенний листопад, расписную шкатулку и строгие чертежи, а на Мариинский дворец спроецировали сцены из истории Петербурга под стихотворения классиков.
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