Петербург может лишиться Фестиваля света

УФАС приостановило закупку на проведение Фестиваля света в Петербурге, который должен был состояться в ноябре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В этом году планировалось, что темой праздника станут спорт и космос. Мероприятие было назначено на ноябрьские праздники, 3-5 числа, а заказчиком выступал Комитет по развитию туризма. Начальная цена контракта составляет почти 40 миллионов рублей. Жалобу на проведение торгов направило ЗАО «Волгобалт Медиа» - фирма, которая не попала в число участников торгов.

В рамках фестиваля также было запланировано лазерное шоу с участием квадрокоптеров.