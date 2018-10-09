На Ладожском мосту самопроизвольно поднялся стык

9 октября на Ладожском мосту через Неву произошло самопроизвольное поднятие стыка и повреждение деформационного шва. Пострадали несколько автомобилей.

«Влетело уже несколько машин: как грузовых, так легковых. Знак поставили слишком поздно», — пишут очевидцы в соцсетях.

На место происшествия отправили специалистов, которые ликвидируют дефект. О причинах возникновения проблемы пока не сообщается.