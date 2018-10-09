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На Ладожском мосту самопроизвольно поднялся стык

9 октября на Ладожском мосту через Неву произошло самопроизвольное поднятие стыка и повреждение деформационного шва. Пострадали несколько автомобилей.

«Влетело уже несколько машин: как грузовых, так легковых. Знак поставили слишком поздно», — пишут очевидцы в соцсетях.

На место происшествия отправили специалистов, которые ликвидируют дефект. О причинах возникновения проблемы пока не сообщается.

Похожий инцидент произошел вечером 25 августа, когда Володарский мост начал самопроизвольно разводиться. Очевидцы сообщили, что переправа поднялась примерно на 30-40 сантиметров. Это спровоцировало массовые аварии. В начале сентября на Володарском мосту во второй раз за последние несколько месяцев провели ремонтные работы - на переправе заменили оборудование.

Позже «Мостотрест» назвал причину самопроизвольной разводки Володарского моста: индицент произошел из-за случайного сбоя в системе управления и «специфического дефекта конструкции разводного пролета».

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"


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