Новый мусорный оператор Ленобласти построит перерабатывающие заводы

АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» построит несколько мусороперерабатывающих заводов и модернизирует полигоны в регионе, сообщает «Коммерсантъ».

В новой системе переработка отходов будет стоять в приоритете перед захоронением. В связи с этим также проведут модернизацию всех полигонов и их оборудования.

Напомним, накануне на сайте Смольного появились распоряжения об установлении тарифов для выбранного регионального мусорного оператора МПБО-2, который начнет работать с 1 января 2019 года. Собирать деньги с населения он будет ежемесячно и с каждого жителя персонально, а не за квадратный метр, как сейчас.

Перед Смольным стоит задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге. Петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше.