Новый мусорный оператор Ленобласти построит перерабатывающие заводы
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» построит несколько мусороперерабатывающих заводов и модернизирует полигоны в регионе, сообщает «Коммерсантъ».
В новой системе переработка отходов будет стоять в приоритете перед захоронением. В связи с этим также проведут модернизацию всех полигонов и их оборудования.
Напомним, накануне на сайте Смольного появились распоряжения об установлении тарифов для выбранного регионального мусорного оператора МПБО-2, который начнет работать с 1 января 2019 года. Собирать деньги с населения он будет ежемесячно и с каждого жителя персонально, а не за квадратный метр, как сейчас.
Перед Смольным стоит задача к 2020 году добиться переработки 38% бытовых отходов, к 2030 году — 100% отходов, образуемых в Петербурге. Петербуржцы будут платить за вывоз мусора в три раза больше.
В настоящее время главной экоугрозой Петербурга является полигон «Красный Бор». Он находится в 30 км от города и уже скопил 2 млн тонн токсичных отходов.Председатель Межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности и жительница поселка Красный Бор Виктория Маркова рассказала "Собака.Ru" том, почему ситуация была доведена до критической точки и что с этим делать.
Сейчас в Петербурге уже работает частный платный раздельный сбор мусора – за каждую сданную пластиковую или картонную упаковку дают по 50 копеек. Основатель этого проекта Никита Парфенов рассказал о своих целях и первых итогах работы.
Не только Парфенов занимается раздельным сбором мусора. Активистка Ольга Громашева рассказала, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.
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