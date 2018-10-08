В следующем году в Петербурге пройдет фестиваль Comic Con

В следующем году в Петербурге пройдет фестиваль комикс-культуры Comic Con Russia, объявили организаторы. Об этом объявили организаторы.

Выставка пройдет с 17 по 19 мая в выставочном комплексе «Ленэкспо». Это будет официальный Comic Con от тех же людей, кто занимается мероприятием в Москве, которое завершилось в Крокус сити 7 октября. Таким образом, в следующем году в России пройдет два фестиваля: в Москве и Петербурге.

На Comic Con показывают премьеры фильмов, компьютерных игр, комиксов, аниме, устраивают встречи с кинозвездами, комиксистами и косплеерами, а также проводят мастер-классы и конкурсы. В этом году на мероприятие в столице билеты были раскуплены за неделю до старта.

Приглашенными гостями стали Майкл Рукер (Йонду из «Стражей Галактики», уголовник Мерл Диксон из «Ходячих мертвецов»), Дэнни Трехо («Мачете», «От заката до рассвета», «Воздушная тюрьма», «Крутой чувак», «Во все тяжкие», «Сыны анархии»), и американский режиссер М. Найт Шьямалан, который презентовал фильм «Гласс» — продолжение «Сплита» и «Неуязвимого» (трейлер смотрите здесь).