Сотрудник петербургского МЧС нашел и выходил раненую сову
Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти Павел Стецун и его супруга нашли и выходили раненую дикую сову, сообщает издание 47News.
Стецун подобрал птицу в лесу, когда собирал грибы. Сову, лежащую у дороги, судя по всему, оглушила проезжающая мимо машина. Петербуржец рассказал, что увидел ее случайно, когда уже собирался обратно к машине. Он заметил комок серых перьев и подошел поближе. "И вдруг этот комок расправил здоровенные крылья и отлетел на пару метров, а там упал и снова затих", - рассказал он.
Мужчина обратился к специалистам Ленинградского зоопарка. Ветеринары осмотрели птицу, дали положительный прогноз и рекомендации по кормлению, а также прописали уколы.
Спасатель выхаживал пернатое у себя в квартире вместе с женой. Птица питалась мышами и куриными желудками, а поили ее из шприца ( хотя периодически шипела и кусала петербуржца). Процесс выхаживания Стецун заснял на видео.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.