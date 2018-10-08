Сотрудник петербургского МЧС нашел и выходил раненую сову

Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленобласти Павел Стецун и его супруга нашли и выходили раненую дикую сову, сообщает издание 47News.

Стецун подобрал птицу в лесу, когда собирал грибы. Сову, лежащую у дороги, судя по всему, оглушила проезжающая мимо машина. Петербуржец рассказал, что увидел ее случайно, когда уже собирался обратно к машине. Он заметил комок серых перьев и подошел поближе. "И вдруг этот комок расправил здоровенные крылья и отлетел на пару метров, а там упал и снова затих", - рассказал он.