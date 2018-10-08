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Фоторепортаж: воскресное северное сияние в Петербурге и Ленобласти

В ночь на 8 октября в Петербурге и Ленобласти наблюдали северное сияние. Горожане публикуют фотографии расцвеченного неба в соцсетях — для наших широт это редкое явление, особенно учитывая время года. 

С понедельника в Петербург вернется теплая погода. По данным Гидрометцентра, к среде жителей города ожидают до 15 градусов тепла днем. Дождей не предвидится на протяжении всей следующей недели.

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Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. 

Специалист также обещает утренние и ночные заморозки, которые начнутся с 20 октября в северных районах города. Тем не менее, как утверждает специалист, для Петербурга это норма. 

Колесов также рассказал, что сентябрь этого года вошел в тройку самых теплых за всю историю метеонаблюдений в городе. 

Фото: «Фонтанка», "Охотники за сиянием (aurora hunters)", @kate_simpless


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