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«Долгих лет тюрьмы»: в Петербурге президента поздравили с днем рождения

В Петербурге растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы». Акцию приурочили к дню рождению Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнилось 66 лет.

Участники акции перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры. 

 

«Медиазона» сообщает о четырех задержанных на акции. При этом утверждается, что среди них оказался как минимум один человек, который не имел к демонстрации никакого отношения. 

 

 
Фото: Медиазона

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