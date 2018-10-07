«Долгих лет тюрьмы»: в Петербурге президента поздравили с днем рождения
В Петербурге растянули баннер с надписью «Долгих лет тюрьмы». Акцию приурочили к дню рождению Владимира Путина. 7 октября президенту России исполнилось 66 лет.
Участники акции перекрыли улицу Восстания и зажгли файеры.
«Медиазона» сообщает о четырех задержанных на акции. При этом утверждается, что среди них оказался как минимум один человек, который не имел к демонстрации никакого отношения.
Фото: Медиазона
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