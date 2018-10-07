В Петербурге открыли памятный знак Владимиру Высоцкому

«Нет сомнений, что Владимир Семенович — человек масштаба не просто нашей с вами жизни, нашего с вами опыта, российской культуры, советской культуры. Это человек мирового масштаба, и я уверен, что наши дети и наши внуки будут читать его с таким же наслаждением, чувством причастности к времени, которое не погасло, как мы сейчас слушаем Владимира Семеновича», — цитирует ректора РГПУ им. А. И. Герцена Сергея Богданова ТАСС.

Авторы проекта — бард Олег Демичев и скульптор Лариса Петрова. Установки памятного знака Высоцкому они добивались более пяти лет.