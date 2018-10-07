С понедельника в Петербург вернется тепло

С понедельника в Петербург вернется теплая погода. По данным Гидрометцентра, к среде жителей города ожидают до 15 градусов тепла днем. Дождей не предвидится на протяжении всей следующей недели.

Ранее сообщалось, что сентябрьская погода в Петербурге вновь побила температурный рекорд. Такого тепла не было с 1950 года.

19 сентября температура воздуха поднялась выше +23 градусов, обновив максимум 68-летней давности. В этот же день в 1950 году столбик термометра достиг отметки +22,4 градуса. «С 7 сентября это уже второй рекорд в этом очень теплом сентябре», — отметил синоптик.

Лето в 2018 году тоже было необычайно теплым. Почти весь июль температура в Петербурге не опускалась ниже 25 градусов тепла. Дожди в начале августа помешали установить новый рекорд.