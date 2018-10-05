Видео дня: в Петербурге на улице парень зачитал рэп, рекламируя продуктовый магазин

Житель Петербурга Павел Афанасьев зачитал супербыстрый рэп, рекламируя один из продуктовых магазинов.

Петербуржец, речь которого больше смахивает на пулеметную очередь, оказывается, уже довольно известен в городе. Как пишут пользователи Instagram, его замечали в разных районах, в том числе на Петроградской и проспекте Просвещения, где он рекламировал различные заведения и запомнился благодаря уникальному таланту, а после его работы "эффект был грандиозный". Горожане также отметили талант 20-летнего парня, а некоторые даже захотели нанять его на работу.