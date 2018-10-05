В Петербурге запустили сервис проката самокатов

В Петербурге готовится к старту сервис поминутного проката самокатов. Первые пять стоек Samocat Sharing, , рассчитанные на 12 самокатов (10 для аренды и два пустых парковочных места) появились у Эрмитажа, Марсова поля, а также станций метро «Гостиный двор» и «Сенная площадь».

Средство транспорта можно взять у стойки, доехать на нем до нужного места и оставить на другой станции. У сервиса есть и приложение, но пока арендовать через него самокат невозможно - организаторы обещают исправить техническую проблему к следующей неделе.

Пока в компании будут заниматься механическими самокатами. Ранее появилась информация, что в городе запустят сервис по шерингу электрических вариантов этого вида транспорта. Стоимость аренды составит 500 рублей в день, 90 рублей в час или два рубля в минуту. Электросамокаты, по предварительным данным, обойдутся в 300 рублей в час.

Всего в Петербурге планируют открыть от 150 до 200 станций. В течение трех лет число стоек увеличат до 2 тысяч.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка»