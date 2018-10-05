Второй выход с «Приморской» появится на противоположном берегу Смоленки

Комитет по градостроительству и архитектуре подписал распоряжение, согласно которому второй вестибюль станции метро «Приморская» планируют разместить на улице Беринга. От второго вестибюля станции на противоположный берег Смоленки будет вести подзменый тоннель. Напомним, в мае, специально к ЧМ в Петербурге открыли новые станции: «Беговую» и «Новокрестовскую». Обе они являются станциями мелкого заложения, имеют четыре яруса, соединенные между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для маломобильных групп населения.

12 июля на станции метро «Беговая» очевидцы заметили, как по стенам льется вода. Онитакже обратили внимание на полиэтилен, которым словно попытались прикрыть место «пробоины». Напомним, 18 июля «Беговой» и «Новокрестовской» возобновились ремонтные работы. Строители не могли продолжить работу во время ЧМ — они были запрещены. В сентябре пассажиры заметили, что на станции начала обваливаться плитка.