В Петербурге отключают фонтаны и переводят их в зимний режим

В Петербурге начали переводить на зимний режим фонтаны: все городские скульптуры и каскады должны отключить не позднее 30 октября.

Работники «Водоканала» полностью сливают из фонтанов воду, очищают их от мусора и демонтируют насадки и светильники. Это поможет городским достопримечательностям пережить зиму (о том, какой она будет, читайте здесь).

Специалисты уже законсервировали фонтаны в Кронштадте, Колпино, Сестрорецке и поселке Металлострой. Сейчас ведутся работы на площади Ленина. Дольше всего горожане смогут насладиться видами на работающие фонтаны в Александровском саду, в сквере у Зимнего дворца, в Приморском парке Победы, в сквере у Казанского собора, в Ново-Манежном сквере и в саду у дворца Великого князя Алексея Александровича.

Напомним, в конце сентября в Петергофе прошел Большой осенний праздник фонтанов: гостям показали мультимедийный спектакль «Театральный роман» с ведущими артистами городских театров, многочисленными спецэффектами.