Беглов восстановил в должности всех членов правительства Петербурга, ранее подавших в отставку
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов восстановил в должности всех членов городского правительства. которые подали в отставку после увольнения Георгия Полтавченко.
Напомним, правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после увольнения Георгия Полтавченко. Решение об этом соответствует законодательству. Имена членов нового правительства города станут известны после губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года.
«Надо делать все, чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство. Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи. Если нет, то будем работать», — заявил Александр Беглов.
Президент России Владимир Путин уволил Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Полпред Александр Беглов станет врио главы города.
До этого о возможном уходе губернатора в своем телеграм-канале написала телеведущая и политик Ксения Собчак. Она также заявила, что считает себя прямой причиной происходящего.
Полтавченко занимал пост градоначальника с 2011 года. Среди причин отставки они перечислили хозяйственные проблемы в Петербурге, плохую «политическую управляемость», конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора церкви и проблемы со стройкой стадиона на Крестовском острове. Глава города даже назвал традиционную для Петербурга шаверму «шаурмой».
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