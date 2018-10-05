Беглов восстановил в должности всех членов правительства Петербурга, ранее подавших в отставку

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов восстановил в должности всех членов городского правительства. которые подали в отставку после увольнения Георгия Полтавченко.

Напомним, правительство Петербурга в полном составе ушло в отставку после увольнения Георгия Полтавченко. Решение об этом соответствует законодательству. Имена членов нового правительства города станут известны после губернаторских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года.

«Надо делать все, чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство. Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи. Если нет, то будем работать», — заявил Александр Беглов.