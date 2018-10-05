В Петербурге одобрили законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за экскурсии по крышам
Комитет по законодательству петербургского ЗакС одобрил законопроект, который вводит штрафы для организаторов нелегальных экскурсий по крышам. Эти меры станут первым шагом по борьбе с нелегальным руфингом в Петербурге.
Напомним, поправки в городской закон об административных правонарушениях были внесены в июле этого года. Согласно документу, штраф для физических лиц составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч. Для компаний штрафы составят до 200 тысяч рублей.
«Нелегальные прогулки по нашим крышам стали целой индустрией. Предложений подняться на высотные объекты — масса. Разумеется, у большинства организаторов таких прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Руферы-экскурсоводы, без труда превратившие свое хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», — считают инициаторы законопроекта.
При этом легальные экскурсии — согласованные с надзорными органами и организованные при поддержке МЧС, штрафовать не будут.
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