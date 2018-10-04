Застройку парка Интернационалистов отложили на 2019 год
Застройка парка Интернационалистов на проспекте Славы отложена до следующего года. Инвестор занят проектами в Москве, следует из ответа экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запросы Оксаны Дмитриевой.
Многие местные жители выступают против строительства, в защиту парка собрали почти 10 тысяч подписей. В районной администрации заявили, что участок, отданный под строительство, не является частью парка Интернационалистов. Летом Законодательное собрание отклонило проект референдума по статусу парка.
Напомним, в ноябре прошлого года Смольный передал часть территории парка Интернационалистов ООО «Оптима» под строительство «Центра океанографии и морской биологии с торгово-развлекательным комплексом и объектами спорта». При этом на океанариум выделят не более 12% площади центра.
Проект океанариума одобрили на совете по инвестициям при губернаторе в июле 2013 года, объем инвестиций должен был составить порядка 3,5 млрд рублей. Предполагалось открыть его еще в 2017 году. Однако затем проект вырос до 15 млрд, окончание работ отложили на 2021 год. Кроме океанариума в него включили зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. По словам застройщика, из 190 тысяч квадратных метров общей площади под океанариум отдадут около 15 тысяч квадратов.
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