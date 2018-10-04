Застройку парка Интернационалистов отложили на 2019 год

Застройка парка Интернационалистов на проспекте Славы отложена до следующего года. Инвестор занят проектами в Москве, следует из ответа экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на депутатский запросы Оксаны Дмитриевой.

Многие местные жители выступают против строительства, в защиту парка собрали почти 10 тысяч подписей. В районной администрации заявили, что участок, отданный под строительство, не является частью парка Интернационалистов. Летом Законодательное собрание отклонило проект референдума по статусу парка.