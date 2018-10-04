В Петербурге выбрали логотип к 300-летию Невского проспекта

В Петербурге подвели итоги голосования за логотип к 300-летию Невского проспекта, сообщил официальный туристический портал Петербурга Visit-Petersburg.ru.

Выбранное жителями и гостями города изображение станет официальным символом празднования 300-летия Невского проспекта. Всего на выбор было представлено 10 вариантов, а онлайн-голосование завершилось 1 октября.

Лидером, набравшим абсолютное большинство голосов, стал Вариант №1, основная идея которого заключалась в стилизации логотипа под узнаваемую табличку с названием улицы, а название события — под номер дома.

Напомним, Невский проспект будет отмечать свой юбилей 13 октября. На эту дату в городе запланированы културно-выставочные мероприятия.

Ранее Cмольный объявил конкурс на новый туристический бренд Петербурга взамен логотипа студии Лебедева - правительство города расторгло с ней контракт по требованию УФАС 4 июня.