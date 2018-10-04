Правительство Петербурга ушло в отставку

Сейчас члены администрации получили статус исполняющих обязанности. Это губернатор, десять вице-губернаторов и два главы комитетов (глава комитета по благоустройству и глава комитета по транспорту), а также представитель губернатора в Законодательном собрании.

Напомним, президент России Владимир Путин уволил Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Полпред Александр Беглов станет врио главы города.

До этого о возможном уходе губернатора в своем телеграм-канале написала телеведущая и политик Ксения Собчак. Она также заявила, что считает себя прямой причиной происходящего.