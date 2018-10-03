Семь лет Полтавченко: чем нам запомнился теперь уже бывший губернатор Петербурга
Владимир Путин уволил губернатора города Георгия Полтавченко, занимавшего этот пост с 2011 года, и предложил ему стать председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации. Исполняющим обязанности главы Петербурга назначен Александр Беглов. «Собака.ru» вспомнила самые яркие моменты, которыми нам запомнятся семь лет Полтавченко.
Бывший чекист, а затем чиновник налоговой полиции и полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко стал главой Петербурга в 2011 году. Тогда его кандидатуру поддержали 37 депутатов, пять воздержались, а против не выступил никто. На досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году он набрал 79,3 % голосов и сохранил за собой должность.
Бывший чекист, а затем чиновник налоговой полиции и полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко стал главой Петербурга в 2011 году. Тогда его кандидатуру поддержали 37 депутатов, пять воздержались, а против не выступил никто. На досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году он набрал 79,3 % голосов и сохранил за собой должность.
Стадион-долгострой
Строительство «Санкт-Петербург Арены» началось еще при Валентине Матвиенко, но легендарным долгостроем она стала уже при Полтавченко. Ее стоимость выросла с 6,7 млрд до 43 млрд рублей, но даже несмотря на астрономическую сумму и десять потраченных лет, у стадиона протекала крыша, его склевывали бакланы, а аппаратура бесконечно ломалась. Чиновников, ответственных за строительство, неоднократно обвиняли в коррупции, а бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.
Жлобы и всякие пальцы
В 2012 году Полтавченко был недоволен реакцией петербуржцев на проезд кортежа Дмитрия Медведева и заявил: «Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы». После он добавил, что раньше «такого откровенного жлобства не видел». Через несколько дней болельщики «Зенита» во время домашнего матча с «Кубанью» пропели «Губернатор — жлоб», а также «Продай дачу — построй стадион».
ЗСД, мост Бетанкура, пять новых станций метро, Лахта Центр
При Полтавченко в городе были построены несколько крупных объектов: западный скоростной диаметр, небоскреб Лахта Центр и новые станции метро. Возведение каждого из них не обошлось без скандалов: жители Канонерского острова и дома на Ремесленной оказались оглушены потоком проезжающих прямо над домами автомобилей, станции сдаются позже назначенного срока, а к однозначному мнению по поводу влияния высотки на облик Петербурга эксперты и горожане так и не пришли.
Мост Кадырова
В 2016 году мост через Дудергофский канал в створе проспекта Героев было решено назвать в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Тысячи петербуржцев выступили против этого, сотни пришли на митинг. Несмотря на возмущения, Полтавченко все же утвердил переименование. В знак протеста горожане решили называть мост Ахматовским – в память о великой поэтессе.
«Ахмат — сила»
На этом знаки внимания к чеченским чиновникам не закончились: незадолго до футбольного матча «Зенит» — «Ахмат» в сети появилось видео, на котором Полтавченко вместе с Рамзаном Кадыровым и спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым скандирует «Ахмат — сила!». Несмотря на ярую поддержку губернатора, «Ахмат» проиграл со счетом 0:4, а Георгий Сергеевич в качестве оправдания заявил, что кричал имя старшего Кадырова, а не название клуба.
Попытка передать Исаакиевский собор
О личности бывшего губернатора известно немного, однако за ним закрепилась репутация религиозного человека, он регулярно ездил на Афон, в мэрии висели иконостасы, а сам Полтавченко заявил, что не боится конкурентов, так как его «Господь пасет». В 2017 году глава города решил отдать РПЦ Исаакиевский собор, что вызвало возмущение тысяч горожан, среди которых были Михаил Пиотровский и Александр Сокуров, и даже драки в ЗАКСе. Многочисленные акции протеста привели к тому, что процесс передачи просто заморозили на неопределенный срок.
Дефицит бюджета
Все семь годовых бюджетов Петербурга при Полтавченко планировались как дефицитные, рекордным стал дефицит в 65 млрд рублей в 2017 году. По сравнению с годами губернаторства Валентины Матвиенко рост консолидированного бюджета города уменьшился в десять раз.
Заговорил по-московски
Возмутил петербуржцев и московский лексикон губернатора: комментируя ситуацию с ларьками у станций метро, употребил слово «шаурма» вместо петербургского варианта «шаверма».
Не старался понравиться
Полтавченко крайне редко давал интервью и не был публичным человеком. Это он объяснял так: «Исхожу из принципа, что губернатор даже такого славного города, как Петербург – не политик. Мне надо меньше мелькать и рассказывать о своей работе, а больше делать, чтобы люди сами ее чувствовали. Стараться понравиться – это не мое. Идеальный вариант: когда люди приходят на очередные выборы губернатора и спрашивают: «Кто у нас сейчас губернатор?» – «Ну, Полтавченко». – «А кто еще есть?» – «Такой-то». – «За кого будем голосовать?» – «Да вроде при нынешнем все нормально, за него и будем голосовать».
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