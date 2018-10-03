Семь лет Полтавченко: чем нам запомнился теперь уже бывший губернатор Петербурга

Бывший чекист, а затем чиновник налоговой полиции и полпред президента в Центральном федеральном округе Георгий Полтавченко стал главой Петербурга в 2011 году. Тогда его кандидатуру поддержали 37 депутатов, пять воздержались, а против не выступил никто. На досрочных выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2014 году он набрал 79,3 % голосов и сохранил за собой должность.

Стадион-долгострой

Строительство «Санкт-Петербург Арены» началось еще при Валентине Матвиенко, но легендарным долгостроем она стала уже при Полтавченко. Ее стоимость выросла с 6,7 млрд до 43 млрд рублей, но даже несмотря на астрономическую сумму и десять потраченных лет, у стадиона протекала крыша, его склевывали бакланы, а аппаратура бесконечно ломалась. Чиновников, ответственных за строительство, неоднократно обвиняли в коррупции, а бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна арестовали по делу о хищении 50 млн рублей.

Жлобы и всякие пальцы

В 2012 году Полтавченко был недоволен реакцией петербуржцев на проезд кортежа Дмитрия Медведева и заявил: «Когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы». После он добавил, что раньше «такого откровенного жлобства не видел». Через несколько дней болельщики «Зенита» во время домашнего матча с «Кубанью» пропели «Губернатор — жлоб», а также «Продай дачу — построй стадион».