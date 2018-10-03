15 архивных снимков Ленинграда после второго крупнейшего наводнения 1924 года

В последнюю декаду сентября из-за мощного циклона, который обрушился на Петербург, уровень воды в реках и каналах и достиг 161 сантиметра. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. В городе случился настоящий транспортный коллапс: были зафиксированы многочисленные ДТП, а ветер валил светофоры и деревья.

Издание «Бумага» обратило внимание на архивные снимки Ленинграда, который пережил второе крупнейшее в истории наводнение 23 сентября 1924 года. Удар стихии тогда продолжался шесть часов, вода в Неве поднялась на 369 см выше ординара. Сильнее было только легендарное наводнение 1824 года, когда уровень воды в реке поднялся на 410 см. События тех дней описаны в поэме Пушкина «Медный всадник».