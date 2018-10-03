15 архивных снимков Ленинграда после второго крупнейшего наводнения 1924 года
В последнюю декаду сентября из-за мощного циклона, который обрушился на Петербург, уровень воды в реках и каналах и достиг 161 сантиметра. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. В городе случился настоящий транспортный коллапс: были зафиксированы многочисленные ДТП, а ветер валил светофоры и деревья.
Издание «Бумага» обратило внимание на архивные снимки Ленинграда, который пережил второе крупнейшее в истории наводнение 23 сентября 1924 года. Удар стихии тогда продолжался шесть часов, вода в Неве поднялась на 369 см выше ординара. Сильнее было только легендарное наводнение 1824 года, когда уровень воды в реке поднялся на 410 см. События тех дней описаны в поэме Пушкина «Медный всадник».
В начале XX века горожанам пришлось приложить огромные усилия, чтобы справиться с последствиями наводнения. В тот год Ленинград даже был переведен на военное положение. Жители города помогали сушить музейные ценности и плавали на лодках по Васильевскому острову.
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Последствия наводнения в Ленинграде, 1924 год
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Наводнение 1924 года
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Уборка территории на проспекте Добролюбова
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Служащие магазинов по улице 3-го Июля за ликвидацией последствий наводнения
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Очередь за водой
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Красноармейцы охраняют имущество пострадавших во время наводнения
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Просушка экспонатов Русского музея в 1924 году
Фото: livejournal.com, flickr.com
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