На станции метро «Площадь Восстания» проведут реконструкцию и поменяют местами вход и выход
В первой половине 2020 года начнется реконструкция вестибюля станции метро «Площадь Восстания».
Конкурс на проектирование объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Число эскалаторов увеличат с трех до четырех. Кардинально внешний вид вестибюля менять не будут, за исключением небольшой перепланировки помещений: поменяют двери, полы, а турникеты расставят иначе, чем сейчас.
Помимо этого в планах изменить направление пассажиропотока — входы и выходы поменяют местами. Так, зайти на станцию можно будет напротив пешеходного перехода через Лиговский проспект и с Московского вокзала, а выйти — через площадь перед «Галереей», а также через тоннель, ведущий на Московский вокзал.
Следующая на очереди – станция метро «Технологический институт», где также планируется установить 4 подъемника.
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