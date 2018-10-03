На станции метро «Площадь Восстания» проведут реконструкцию и поменяют местами вход и выход

В первой половине 2020 года начнется реконструкция вестибюля станции метро «Площадь Восстания».

Конкурс на проектирование объявил комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Число эскалаторов увеличат с трех до четырех. Кардинально внешний вид вестибюля менять не будут, за исключением небольшой перепланировки помещений: поменяют двери, полы, а турникеты расставят иначе, чем сейчас.

Помимо этого в планах изменить направление пассажиропотока — входы и выходы поменяют местами. Так, зайти на станцию можно будет напротив пешеходного перехода через Лиговский проспект и с Московского вокзала, а выйти — через площадь перед «Галереей», а также через тоннель, ведущий на Московский вокзал.

Следующая на очереди – станция метро «Технологический институт», где также планируется установить 4 подъемника.