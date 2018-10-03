Бронзовую скульптуру кареты в центре Петербурга превратили в контейнер для мусора

​​Бронзовую карету на 1-й Советской улице буквально превратили в контейнер для мусора, сообщает телеграм-канал «Говорит и показывает Санкт-Петербург».

Горожане выбрасывают в кабину кареты бутылки, окурки, фантики и пакеты. В объединении «Дормост», которое занималось благоустройством территории на этой улице, призывают уважать себя и окружающих людей и не забрасывать скульптуру мусором.

Скульптура появилась в центре Петербурга в мае этого года. В 1766-1822 годах 1-я Советская улица называлась Новой Каретной, в 1790-м году ее переименовали в Каретную, а затем уже в 1-ю Рождественскую и 1-ю Советскую.

Автором памятника карете стал художник-монументалист Александр Добровольский. На создание скульптуры у него ушло четыре месяца, и, как пишет «КП» внутри памятника проведены провода и установлены часы, подключенные к системе «Глонасс» — время выставляется автоматически по спутнику.