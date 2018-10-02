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В Петербурге почти половина теплосетей изношена сверх нормы

В Петербурге 45 % теплосетей изношены сверх нормы, заявил глава АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко в ходе пресс-конференции 2 октября. При этом треть теплосетей находится в эксплуатации более 25 лет. 

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Андрей Бондарчук заявил, что в следующем году город выделит 1,5 млрд рублей на увеличение объема ремонта теплосетей.

Напомним, 28 сентября, в первый день отопительного сезона, прорвало трубу с кипятком, который залил подвал антикафе. В результате погибли два 20-летних петербуржца, которые не успели выйти на улицу и сварились заживо. Их тела нашли после того, как из помещения откачали воду. 

Кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания и без отопления остались соседние дома. 29 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.

«Теплосеть» выплатит родственникам погибших в затопленном антикафе петербуржцев по 2 млн рублей. Родственникам погибших также выплатят по 25 тысяч рублей на похороны.

 


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