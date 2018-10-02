В Петербурге почти половина теплосетей изношена сверх нормы

Напомним, 28 сентября, в первый день отопительного сезона, прорвало трубу с кипятком, который залил подвал антикафе. В результате погибли два 20-летних петербуржца, которые не успели выйти на улицу и сварились заживо. Их тела нашли после того, как из помещения откачали воду.

Кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания и без отопления остались соседние дома. 29 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.

«Теплосеть» выплатит родственникам погибших в затопленном антикафе петербуржцев по 2 млн рублей. Родственникам погибших также выплатят по 25 тысяч рублей на похороны.