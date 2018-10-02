3 октября Эрмитаж закроют для посетителей. Там состоится встреча Путина и канцлера Австрии Курца

Основной комплекс зданий Эрмитажа (Зимний дворец) закроют для посетителей в среду, 3 октября, сообщила пресс-служба музея.

Те, кто приобрел билет на полное посещение музея 3 октября, сможет пройти без очереди на основные экспозиции 4 и 5 октября. Как сообщили ТАСС в ведомстве федерального канцлера Австрии, Путин и Курц откроют выставку «Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена» в Эрмитаже, а также проведут рабочие переговоры на тему двусторонних отношений.

Напомним, 20 сентября в аэропорту Пулково не смогли приземлиться рейсы из Москвы и Европы — в этот же день в Петербурге находился глава государства, прилетевший на Евразийский женский форум, который прошел в Таврическом дворце.

По данным сайта flightradar, в воздухе наматывали круги борты, летевшие из Ниццы, Москвы и Барселоны. Как пишет издание, примерно в это же время внезапно перекрывали движение транспорта. «Более 40 минут были перекрыты выезды на кольцевую в районе Юго-Запада», – сообщают очевидцы.