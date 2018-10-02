Реставраторы обнаружили дореволюционную вывеску на фасаде дома Гилмора на Васильевском острове

Магазин Старожилова продавал сигары — об этом гласит вывеска, обнаруженная во втором окне. По всей видимости, лавка располагалась на первом этаже дома, однако в советское время арочные окна первого этажа были заложены, что и позволило им сохраниться.

Читателям сайта «Пикабу», на котором появилась фотография находки, удалось обнаружить лавку купца Старожилова на 4-ой линии в Справочной книге о купцах 1880 г. Судьба всех вывесок неизвестна. Активисты также сообщили, что дом Гилмора является выявленным объектом культурного наследия, однако историко-культурная экспертиза на проект работ по ремонту фасада на сайте КГИОП не размещалась, а значит, разрешения на работы нет.