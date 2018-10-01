В Петербурге начали строительство моста через Крюков канал к Новой Голландии

В Петербурге началось строительство автомобильно-пешеходного моста через Крюков канал к Новой Голландии. Работы ведутся близ пересечения Крюкова и Ново-Голландского каналов, в связи с чем часть набережной перегорожена забором и затруднено движение.

Как пишут «Санкт-Петербургские ведомости», мост будет длиной 22 м, и шириной 12 м. Помимо этого, в проекте предусмотрены временное гранитное убранство, фонари-торшеры и металлическая ограда. Мост откроют в следующем году. Для подключения моста будет разобран 12-метровый фрагмент набережной Крюкова канала: камни и решетку передадут на временное хранение в Мостотрест. Сам мост будет опираться на столбы, которые всадят в дно. 21-метровый пролет сделают цельнометаллическим.

Сейчас остров соединен с берегом двумя переправами — 1-й и 2-й мосты Круштейна. Оба переброшены над Адмиралтейским каналом. 1-й мост (ближе к площади Труда) используется как служебный, а по 2-му посетители попадают на территорию.