UPD: На Измайловском проспекте появился стихийный мемориал в память о погибших в антикафе

Кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания и без отопления остались соседние дома. 29 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.

UPD: «Теплосеть» выплатит родственникам погибших в затопленном антикафе петербуржцев по 2 млн рублей. Родственникам погибших также выплатят по 25 тысяч рублей на похороны.