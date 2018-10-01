UPD: На Измайловском проспекте появился стихийный мемориал в память о погибших в антикафе
У антикафе «Типичный Питер» появился стихийный мемориал, который организовали петербуржцы. Его фотографии появились в соцсетях. Напомним, 28 сентября, в первый день отопительного сезона, прорвало трубу с кипятком, который залил подвал антикафе. В результате погибли два 20-летних петербуржца, которые не успели выйти на улицу и сварились заживо. Их тела нашли после того, как из помещения откачали воду.
По данным следствия, в момент ЧП в заведении, помимо молодых людей, находились сотрудник кафе и девушка. Им удалось спастись. Как сообщается на сайте «Типичного Питера», общая площадь антикафе составляет больше 300 квадратных метров.
Кипяток также образовал в асфальте большую дыру, в которую провалились две стоящие во дворе машины. Разрушена часть здания и без отопления остались соседние дома. 29 сентября Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту гибели молодых людей.
UPD: «Теплосеть» выплатит родственникам погибших в затопленном антикафе петербуржцев по 2 млн рублей. Родственникам погибших также выплатят по 25 тысяч рублей на похороны.
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