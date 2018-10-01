В минувшие выходные в Ленобласти затопило поселок Рощино, сообщают местные жители. Дороги и участки полностью залило водой из-за ливня. На фотографиях видно, как машины буквально плывут по дорогам.

В последнюю декаду месяца в городе бушевал шторм, который в общей сложности повалил больше 120 деревьер. Из-за этого в Петербурге закрыли для посещения дворцы и парки.