В Ленобласти затопило поселок Рощино
В минувшие выходные в Ленобласти затопило поселок Рощино, сообщают местные жители. Дороги и участки полностью залило водой из-за ливня. На фотографиях видно, как машины буквально плывут по дорогам.
В последнюю декаду месяца в городе бушевал шторм, который в общей сложности повалил больше 120 деревьер. Из-за этого в Петербурге закрыли для посещения дворцы и парки.
26 сентября в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Несколько туристических судов не смогли вовремя покинуть Петербург. Уровень воды в реках и каналах вырос достиг 161 сантиметра, горожане публиковали фотографии наводнения в соцсетях. Также вечером 26 сентября в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс — город встал в 10-балльные пробки, были зафиксированы многочисленные ДТП, а шторм повалил деревья и светофоры.
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