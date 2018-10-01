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В Ленобласти затопило поселок Рощино

В минувшие выходные в Ленобласти затопило поселок Рощино, сообщают  местные жители. Дороги и участки полностью залило водой из-за ливня. На фотографиях видно, как машины буквально плывут по дорогам. 

В последнюю декаду месяца в городе бушевал шторм, который в общей сложности повалил больше 120 деревьер. Из-за этого в Петербурге закрыли для посещения дворцы и парки. 

26 сентября в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Несколько туристических судов не смогли вовремя покинуть Петербург. Уровень воды в реках и каналах вырос достиг 161 сантиметра, горожане публиковали фотографии наводнения в соцсетях. Также вечером 26 сентября в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс  — город встал в 10-балльные пробки, были зафиксированы многочисленные ДТП, а шторм повалил деревья и светофоры. 


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