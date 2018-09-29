Петербуржцев снова ждут порывистый ветер и дождь

МЧС по Петербургу рассказал, какая погода ждет горожан 30 сентября. Согласно прогнозу, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями.

Ночью, утром и днем петербуржцев ждет дождь. Температура воздуха не поднимается выше 12 градусов тепла.

Ветер достигнет 15-17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не парковать машины рядом с деревьями, а также обходить стороной слабо укрепленные конструкции.

Ранее из-за шторма и ливней, которые обрушились на Петербург, уровень воды в реках и каналах города достиг 161 сантиметра. Из-за этого пришлось закрывать дабму, несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург.

Но шторм не помешал канатоходцу пройти между многоэтажками. Он растянул трос между двумя многоэтажками на Ворошилова, 27, корпус 1 и корпус 2. Напуганные горожане вызвали МЧС.