Петербуржцев снова ждут порывистый ветер и дождь
МЧС по Петербургу рассказал, какая погода ждет горожан 30 сентября. Согласно прогнозу, в воскресенье будет облачно, но с прояснениями.
Ночью, утром и днем петербуржцев ждет дождь. Температура воздуха не поднимается выше 12 градусов тепла.
Ветер достигнет 15-17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не парковать машины рядом с деревьями, а также обходить стороной слабо укрепленные конструкции.
Ранее из-за шторма и ливней, которые обрушились на Петербург, уровень воды в реках и каналах города достиг 161 сантиметра. Из-за этого пришлось закрывать дабму, несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург.
Но шторм не помешал канатоходцу пройти между многоэтажками. Он растянул трос между двумя многоэтажками на Ворошилова, 27, корпус 1 и корпус 2. Напуганные горожане вызвали МЧС.
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