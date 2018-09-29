На станции «Площадь Ленина-2» станет больше эскалаторов

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры открыл конкурс на разработку проектной документации, чтобы полностью заменить эскалаторы на станции «Площадь Ленина-2». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Теперь будущий проектировщик должен спланировать установку четырех эскалаторов вместо трех. Отмечается, что светильники на балюстраде должны быть «аналогичны оригинальным».

Кроме того, нужно победителю конкурса нужно будет продумать мероприятия по «устранению водопроявлений» – на станции хотят отремонтировать наклонный ход и вестибюль. Стартовая цена закупки – 24,8 млн рублей.

Во время ремонта станцию закрывать не намерены. Проектировщик должен отделить зону реконструкции от действующей станции.

Ранее стало известно, где появятся две новые станции красной линии петербургского метро.