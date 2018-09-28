В Петербурге хотят запретить участвовать в квестах детям до 14 лет

В Петербурге планируют планируют ввести возрастные ограничения для опасных квестов. Инициаторами стали депутаты Законодательного Собрания Денис Четырбок и Александр Ходосок. Толчком к этому послужили несчастные случаи, которые происходят с участниками во время заданий.

Чиновники предлагают не пускать на подобные аттракционы детей до 14 лет и ввести обязательное лицензирование этого вида развлечений на федеральном уровне. Они считают, что в погоне за острыми ощущениями, дети и подростки не смогут предвидеть последствия своих действий. Как пишет "Мойка78", в ближайшее время понятие "квест" может появиться на законодательном уровне, а именно как "интеллектуальное развлекательное мероприятие, проводимое в помещении, покидание которого участниками мероприятия невозможно до решения поставленных организатором мероприятия задач посредством применения умственных или творческих способностей участников".

Ранее петербургские депутаты предложили на законодательном уровне наказывать тех, кто пристает к пассажирам в метро с предложениями купли-продажи, гадания и с попрошайничеством. Соответствующие поправки хотят внести в законопроект, который изначально предлагал штрафовать за оставленные в подземке вещи.