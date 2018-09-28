Главные котики Петербурга: Шнуров, Пиотровский, Невзоров и Озерков снялись в фотопроекте о бездомных животных

Кураторами проекта выступили пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и ветеринарный врач животных Анна Кондратьева. Они надеются, что акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого — привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных.

«Вопреки стереотипам, к котам неравнодушны не только сильные и независимые женщины, но и мужчины. Возможно, мужчины даже лучше понимают животных, особенно уличных — тех, кто любит гулять сам по себе. Уличные коты и кошки — не просто часть экосистемы мегаполиса, но частичка его души. Без них и Петербург не Петербург. Поэтому к котам стоит относиться с заботой и уважением, как к части культурного наследия», — рассказала «Собака.ru» Анна Кондратьева, добавив, что главный месседж акции заключается в том, чтобы горожане чаще брали животных из приютов, а не покупали за деньги.