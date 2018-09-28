18+

Главные котики Петербурга: Шнуров, Пиотровский, Невзоров и Озерков снялись в фотопроекте о бездомных животных

  • Музыкант Сергей Шнуров

Настоящий звездный десант из номинантов и победителей премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — музыкант Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, журналист и публицист Александр Невзоров, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара — приняли участие в фотопроекте, посвященном бездомным животным.

  • Издатель Борис Пиотровский

Кураторами проекта выступили пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и ветеринарный врач животных Анна Кондратьева. Они надеются, что акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого — привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных. 

«Вопреки стереотипам, к котам неравнодушны не только сильные и независимые женщины, но и мужчины. Возможно, мужчины даже лучше понимают животных, особенно уличных — тех, кто любит гулять сам по себе. Уличные коты и кошки — не просто часть экосистемы мегаполиса, но частичка его души. Без них и Петербург не Петербург. Поэтому к котам стоит относиться с заботой и уважением, как к части культурного наследия», — рассказала «Собака.ru» Анна Кондратьева, добавив, что главный месседж акции заключается в том, чтобы горожане чаще брали животных из приютов, а не покупали за деньги.

  • Заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков

  • Журналист и публицист Александр Невзоров

Петербург, по мнению организаторов, не только культурная, но и кошачья столица России. Горожане всегда с трепетом и любовью относились к этим животным, и даже поставили им несколько памятников, в том числе блокадной кошке, которая спасла жителей оккупированного Ленинграда от эпидемий и нашествия крыс.

Фотографии проекта петербуржцы смогут увидеть вживую на фестивале современного анималистического искусства «Зооарт» в пространстве ArtPlay, который пройдет с 28 октября по 2 ноября..

 

  • Директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара

  • Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен

  • Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева

Фото: Даниил Рабовский.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров