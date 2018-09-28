Главные котики Петербурга: Шнуров, Пиотровский, Невзоров и Озерков снялись в фотопроекте о бездомных животных
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Музыкант Сергей Шнуров
Настоящий звездный десант из номинантов и победителей премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — музыкант Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, журналист и публицист Александр Невзоров, заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков и директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара — приняли участие в фотопроекте, посвященном бездомным животным.
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Издатель Борис Пиотровский
Кураторами проекта выступили пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен и ветеринарный врач животных Анна Кондратьева. Они надеются, что акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого — привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных.
«Вопреки стереотипам, к котам неравнодушны не только сильные и независимые женщины, но и мужчины. Возможно, мужчины даже лучше понимают животных, особенно уличных — тех, кто любит гулять сам по себе. Уличные коты и кошки — не просто часть экосистемы мегаполиса, но частичка его души. Без них и Петербург не Петербург. Поэтому к котам стоит относиться с заботой и уважением, как к части культурного наследия», — рассказала «Собака.ru» Анна Кондратьева, добавив, что главный месседж акции заключается в том, чтобы горожане чаще брали животных из приютов, а не покупали за деньги.
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Заведующий Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков
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Журналист и публицист Александр Невзоров
Петербург, по мнению организаторов, не только культурная, но и кошачья столица России. Горожане всегда с трепетом и любовью относились к этим животным, и даже поставили им несколько памятников, в том числе блокадной кошке, которая спасла жителей оккупированного Ленинграда от эпидемий и нашествия крыс.
Фотографии проекта петербуржцы смогут увидеть вживую на фестивале современного анималистического искусства «Зооарт» в пространстве ArtPlay, который пройдет с 28 октября по 2 ноября..
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Директор ЦВЗ "Манеж" Павел Пригара
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Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен
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Ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева
Фото: Даниил Рабовский.
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