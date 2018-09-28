Канатоходец, прошедший в шторм между многоэтажками, показал как выглядит его трюк с высоты 100 метров

Петербургский хайланер Александр Грибанов опубликовал в своем instagram снимки с хождения по тросу, натянутому между многоэтажками на улице Ворошилова в ЖК «Ладожский парк». На это обратило внимание издание «Бумага».

Напомним, петербуржец проделал этот трюк на высоте 19 этажа (около 100 метров) 26 сентября, во время разбушевавшейся стихии: тогда в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Из-за этого несколько судов, в том числе туристический лайнер не смогут вовремя выплыть из города. Город накрыл первый осенний штормовой циклон, в отдельных районах шли ливни, ветер усилился до 23 метров в секунду. Автомобилисты сообщали о транспортном коллапсе — город встал в 10-балльные пробки, были зафиксированы многочисленные ДТП, шторм повалил деревья и светофоры.