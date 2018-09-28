На севере Петербурга построят мусоросжигательный завод максимальной мощности
Правительство Петербурга одобрило строительство мусоросжигательного завода на территории промзоны «Каменка» (поселок Левашово). Об этом говорится в ответе председателя комитета по инвестициям Ирины Бабюк на запрос депутата Законодательного собрания Марины Шишкиной. Соответствующие изменения уже внесены в документы о планировке территорий. На заводе будут заниматься отходами первого класса опасности и обезвреживать твердые бытовые отходы.
Председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк добавила, что проект еще должен пройти стадию экспертизы. В свою очередь, глава петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина сообщила, что речь идет о создании правовых условий для размещения завода максимальной мощности на минимальном расстоянии от города. Активисты ране устанавливали таблички в Приморском районе с надписями «Губернатор, Водоканал, не жги мусор», «Не губите здоровье и жизни людей» и «Здесь МСЗ = геноцид».По словам активистов «Красивого Петербурга», расстояние от места строительства завода до ближайших жилых домов составляет меньше 2 километров.
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