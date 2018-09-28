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Фоторепортаж: новые керамические таблички с названиями петербургских мостов от художника Юрия Осинина

Петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Осинин установил новые керамические таблички с названиями петербургских мостов.

Напомним, их он изготавливал самостоятельно, используя классические петербургские элементы дизайна и шрифт. Деятельность художника получила огромную поддержку петербуржцев и медиа.

Впоследствии на его инициативу отреагировал «Мостотрест» и в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные.

  • Юрий Осинин с детьми

По словам Осинина, теперь в городе всего 93 таблички. Их местоположение он отметил на интерактивной карте: 

Напомним, с 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга, за что получил премию «Собака.ru» ТОП50 Самые знаменитые люди Петерубрга" номинации «Выбор города» в июне 2018 года. 


«Мостотрест» решил сотрудничать с художником, который менял таблички на петербургских мостах

Фото: Юрий Осинин


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