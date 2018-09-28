Фоторепортаж: новые керамические таблички с названиями петербургских мостов от художника Юрия Осинина

Напомним, с 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга, за что получил премию «Собака.ru» ТОП50 Самые знаменитые люди Петерубрга" номинации «Выбор города» в июне 2018 года.