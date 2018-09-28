Фоторепортаж: новые керамические таблички с названиями петербургских мостов от художника Юрия Осинина
Петербургский художник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Осинин установил новые керамические таблички с названиями петербургских мостов.
Напомним, их он изготавливал самостоятельно, используя классические петербургские элементы дизайна и шрифт. Деятельность художника получила огромную поддержку петербуржцев и медиа.
Впоследствии на его инициативу отреагировал «Мостотрест» и в июле заказал у городского энтузиаста еще 34 вывески — теперь официальные.
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Юрий Осинин с детьми
По словам Осинина, теперь в городе всего 93 таблички. Их местоположение он отметил на интерактивной карте:
Напомним, с 2015 года в Петербурге стали менять старые эмалевые таблички с названиями мостов на новые, изменениям подверглись шрифт и качество. Тогда петербургский художник-керамист Юрий Осинин обратил на это внимание и сделал сам новую табличку из керамики. Спустя три года она не потрескалась и не раскололась. В марте этого года художник продолжил облагораживать город и сделал таблички для новых мостов Петербурга, за что получил премию «Собака.ru» ТОП50 Самые знаменитые люди Петерубрга" номинации «Выбор города» в июне 2018 года.
Фото: Юрий Осинин
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