У Зимнего дворца упало дерево. Посетителей пропускают в Эрмитаж с Дворцовой набережной
В Большом дворе Зимнего дворца из-за сильного ветра сломалось одно из старых деревьев вблизи основного входа в главный комплекс Эрмитажа. В связи с этим проход через внутренний двор музея, который является основным входом, закрыт 27 сентября для посетителей.
По свидетельствам очевидцев, дерево упало во время, когда музей был закрыт, ничего не повредив. «Рабочие его пилят и вывозят, поэтому двор и закрыли», – рассказал «Фонтанке» источник в Эрмитаже. Пока посетители Эрмитажа проходят через Дворцовую набережную. Ранее Смольный насчитал 70 упавших деревьев за сутки шторма.
Напомним, в ночь на 27 сентября уровень воды в реках и каналах Петербурга достиг 161 сантиметра. Накануне спасатели МЧС предупредили о наводнении, угроза которого возникла из-за шторма и ливней, обрушившихся на город. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка.
Накануне в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс - по всему городу были зафиксированы многочисленные ДТП, ветер повалил деревья и светофоры. Погодный апокалипсис, однако, не помешал петербургскому канатоходцу пройти на высоте 15-этажного дома по тросу, натянутому между двумя многоэтажками на улице Ворошилова.
Фото: «Фонтанка»
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