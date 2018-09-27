У Зимнего дворца упало дерево. Посетителей пропускают в Эрмитаж с Дворцовой набережной

В Большом дворе Зимнего дворца из-за сильного ветра сломалось одно из старых деревьев вблизи основного входа в главный комплекс Эрмитажа. В связи с этим проход через внутренний двор музея, который является основным входом, закрыт 27 сентября для посетителей.

По свидетельствам очевидцев, дерево упало во время, когда музей был закрыт, ничего не повредив. «Рабочие его пилят и вывозят, поэтому двор и закрыли», – рассказал «Фонтанке» источник в Эрмитаже. Пока посетители Эрмитажа проходят через Дворцовую набережную. Ранее Смольный насчитал 70 упавших деревьев за сутки шторма.

Фото: «Фонтанка»