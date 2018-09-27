Стало известно, куда планируют перевезти Ленинградский зоопарк

Земельный участок в Сестрорецке может стать одной из площадок для переезда Ленинградского зоопарка. Инициативу уже поддержала администрация Курортного района.

Информация об этом содержится в ответе главы комитета по инвестициям Ирины Бабюк на запрос депутата городского парламента Надежды Тихоновой, пишет «ДП». Раньше строительство зоопарка планировалось на территории Ржевского лесопарка в Красногвардейском районе Петербурга, но в августе комиссия по Генплану отклонила эту идею. Участок на Приморском шоссе хотели передать частной компании для строительства гольф-клуба с гостиницами, теннисным центром и комплексом верховой езды.

За годы существования зоопарка время от времени возникали планы о переносе его в Удельный парке, парк Челюскинцев, в Юнтолово, Юкки и Бугры во Всеволожском районе. Обсуждение места под новый зоопарк велось еще до революции, когда Петербург был намного меньше, чем сейчас.