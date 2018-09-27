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Фоторепортаж: наводнение в Петербурге

Ночью уровень воды в реках и каналах Петербурга достиг 161 сантиметра. Накануне спасатели МЧС предупредили о наводнении, угроза которого возникла из-за шторма и ливней, обрушившихся на город. В связи с этим закрыли дамбу и несколько пассажирских лайнеров не успели вовремя покинуть Петербург. Утром 27 сентября дамбу открыли, но представители КЗС сообщают, что из-за порывов ветра до 24 м/с сохраняется сохраняется сложная штормовая обстановка. 

Накануне в Петербурге случился настоящий транспортный коллапс - по всему городу были зафиксированы многочисленные ДТП, ветер повалил деревья и светофоры. 

Фото: @kirill.gorodovoy, @el.krasova1, @ miloslavskaya_flora @anton_chumak @rybezhsky


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