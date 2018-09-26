В Петербурге транспортный коллапс — по всему городу ДТП, шторм валит светофоры и деревья

26 сентября в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Из-за этого несколько судов, в том числе туристический лайнер не смогут вовремя выплыть из города. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о первом осеннем штормовом циклоне, который накроет город. 26 сентября в отдельных районах возможны ливни и усиление ветра до до 20 м/с. По предварительным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается в полночь 27 сентября. Он может составить 185-191 сантиметр. Накануне спасатели МЧС предупредили горожан о штормовом ветре с ливнями в Петербурге и заморозках в Ленобласти.