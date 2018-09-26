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В Петербурге транспортный коллапс — по всему городу ДТП, шторм валит светофоры и деревья

Вечером, 26 сентября, в Петербурге произошел настоящий транспортный коллапс - город встал в 10-балльные пробки. Это следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". Многокилометровые заторы образовались сразу в нескольких частях города.

Водители жалуются на плохую видимость из-за ливня и шквалистого ветра, порывы которого достигают 20 метров в секунду. В группе «ДТП и ЧП» за последние два часа появилось более десятка сообщений о ДТП. Помимо этого ветер валит в городе светофоры и деревья. 

26 сентября в городе закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Из-за этого несколько судов, в том числе туристический лайнер не смогут вовремя выплыть из города. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о первом осеннем штормовом циклоне, который накроет город. 26 сентября в отдельных районах возможны ливни и усиление ветра до до 20 м/с. По предварительным данным, максимальный подъем уровня воды в акватории Невской губы ожидается в полночь 27 сентября. Он может составить 185-191 сантиметр. Накануне спасатели МЧС предупредили горожан о штормовом ветре  с ливнями в Петербурге и заморозках в Ленобласти.


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