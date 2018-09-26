На набережной реки Карповки появилась скамейка в виде рыбы
Активисты инициативной группы «Друзья Карповки» и местные жители при помощи профессиональных архитекторов построили на набережной реки Карповки скамейку в виде рыбы. Участники группы выступают за обновление и благоустройство набережной и превращение ее в пешеходную зону. Помимо этого активисты надеются, что скамейка станет новым символом Карповки.
До этого жители Петроградского района, активисты и архитекторы провели целое исследование и остановились именно на рыбе. Как писал «Петербургский дневник», они изучили проекты общественных пространств в городе и поняли, что у каждого есть свой символ. В названии реки Карповка кроется слово «карп», так что и здесь выбор символа оказался неслучайным.
14 сентября на совещании в Смольном назвали новые приоритетные пешеходные зоны, которые будут благоустраивать в ближайшие годы. Это Новосмоленская набережная, Карповка и квартал возле Новой Голландии. У Карповки, в частности, должна появиться первая пешеходная набережная с развитой велосипедной инфраструктурой, площадкой для выгула собак, зоной для батутов и даже стоянкой для sup-серферов.
Фото: Ольга Мнишко
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