В 2019 году тарифы ЖКХ проиндексируют дважды
Правительство РФ утвердило схему, по которой тарифы ЖКХ будут индексировать дважды в 2019 году. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что с 1 января следующего года тарифы сначала проиндексируют на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%. До этого действовала схема, согласно которой тарифы за коммунальные услуги индексировались один раз в год на четыре процента.
Как пишет «ДП», подобная схема уже заложена в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2019 год и одобрена на заседании правительства.
Провести индексацию тарифов ЖКХ в два этапа Минэкономразвития предложило в связи с повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. По мнению министерства, двухэтапная индексация позволит синхронизовать налоговое и тарифное законодательство, а также не допустить превышения целевого уровня инфляции.
Инициатива была одобрена Минфином, однако против нее выступала Федеральная антимонопольная служба.
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