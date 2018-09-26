В 2019 году тарифы ЖКХ проиндексируют дважды

Правительство РФ утвердило схему, по которой тарифы ЖКХ будут индексировать дважды в 2019 году. Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что с 1 января следующего года тарифы сначала проиндексируют на 1,7%, а с 1 июля — на 2,4%. До этого действовала схема, согласно которой тарифы за коммунальные услуги индексировались один раз в год на четыре процента.

Как пишет «ДП», подобная схема уже заложена в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2019 год и одобрена на заседании правительства.