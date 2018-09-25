В сеть выложили документы о чудо-поезде «Ленинград-Мурманск» с магазинами и клубом (и это в 30-е годы!)

Поезд состоял из 20 вагонов с прилавками и витринами в овощном, мясо-рыбном и хлебобулочном отделах прямо как в настоящем магазине. Помимо этого был вагон-ледник, гастрономический вагон, читальня, клуб и кухня. Состав был заполнен промтоварами и продуктами для работников полевых станций на Крайнем Севере и разъездов заполярных участков дороги. Всего в поезде работали 27 человек.

Среди промтоваров были кожаная обувь, трикотаж, музыкальные инструменты, белье, тетради, игрушки, швейные изделия и книги.

В документе утверждается, что первые дни торговли был большой спрос на промтовары, и, по мере того, как поезд продвигался дальше на север, рос спрос на овощи.

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