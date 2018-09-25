В сеть выложили документы о чудо-поезде «Ленинград-Мурманск» с магазинами и клубом (и это в 30-е годы!)
В 1937 году по Кировской железной дороге курсировал поезд «Ленинград-Мурманск» с универмагом внутри, в котором были товары на общую сумму 1,5 миллиона рублей по курсу того времени. Состав был оформлен лозунгами, посвященными 20-й годовщине Октябрьской революции и выборам в Верховный совет СССР. Это следует из письма начальника Кировской железной дороги секретарю ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданову, опубликованному в паблике государственных архивов Петербурга во «ВКонтакте».
Поезд состоял из 20 вагонов с прилавками и витринами в овощном, мясо-рыбном и хлебобулочном отделах прямо как в настоящем магазине. Помимо этого был вагон-ледник, гастрономический вагон, читальня, клуб и кухня. Состав был заполнен промтоварами и продуктами для работников полевых станций на Крайнем Севере и разъездов заполярных участков дороги. Всего в поезде работали 27 человек.
Среди промтоваров были кожаная обувь, трикотаж, музыкальные инструменты, белье, тетради, игрушки, швейные изделия и книги.
В документе утверждается, что первые дни торговли был большой спрос на промтовары, и, по мере того, как поезд продвигался дальше на север, рос спрос на овощи.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.