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В сеть выложили документы о чудо-поезде «Ленинград-Мурманск» с магазинами и клубом (и это в 30-е годы!)

В 1937 году по Кировской железной дороге курсировал поезд «Ленинград-Мурманск» с универмагом внутри, в котором были товары на общую сумму 1,5 миллиона рублей по курсу того времени. Состав был оформлен лозунгами, посвященными 20-й годовщине Октябрьской революции и выборам в Верховный совет СССР. Это следует из письма начальника Кировской железной дороги секретарю ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) А.А. Жданову, опубликованному в паблике  государственных архивов Петербурга во «ВКонтакте».

 

Поезд состоял из 20 вагонов с прилавками и витринами в овощном, мясо-рыбном и хлебобулочном отделах прямо как в настоящем магазине. Помимо этого был вагон-ледник, гастрономический вагон, читальня, клуб и кухня. Состав был заполнен промтоварами и продуктами для работников полевых станций на Крайнем Севере и разъездов заполярных участков дороги. Всего в поезде работали 27 человек.

Среди промтоваров были кожаная обувь, трикотаж, музыкальные инструменты, белье, тетради, игрушки, швейные изделия и книги. 

В документе утверждается, что первые дни торговли был большой спрос на промтовары, и, по мере того, как поезд продвигался дальше на север, рос спрос на овощи.

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