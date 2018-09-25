18+

«Город, которого нет»: Петербуржец создал Instagram, в котором фотографирует прохожих и удаляет фон

Петербургский архитектор Никита Петров создал Instagram, в котором выкладывает фотографии людей, удаляя фон. Тем самым он показывает горожан вне контекста. На его аккаунт обратил внимание The Village. Молодой человек занимается фотографией с 2005 года, а аккаунт в Instagram завел в 2012 году. По его словам, он постоянно работал с городскими пейзажами и архитектурной фотографией и, в определенный момент, он устал от этого и ему «захотелось пустоты». Посмотрите, как это выглядит в окончательном варианте. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров