В Петербурге для Versus Battle откроют новую площадку

Для съемки новых выпусков рэп-баттлов проекта Versus Battle найдут новую площадку. Подробности организаторы планируют сообщить через несколько недель.

Как рассказал «Фонтанке» Александр Тимарцев, больше известный как Ресторатор, в запасе у проекта есть уже отснятые поединки, и они будут выкладываться несмотря на закрытие «1703». О причинах закрытия площадки он решил не говорить.

О том, что бар «1703», где с 2013 года проводили рэп-поединки, закрывается, стало известно 24 сентября. Организаторы сообщили об этом в соцсетях, но не уточнили, будет ли это окончательное закрытие или очередной ремонт.

На YouTube-канал Versus Battle подписано 4,3 млн человек, за 5 лет существования он набрал 616 млн просмотров. Самый популярный баттл между рэперами Oxxxymiron и Johnyboy посмотрело 44 млн человек.