В Петербурге из-за обещанного похолодания отопление хотят дать в конце этой недели
Отопительный сезон в Петербурге может начаться уже в конце этой недели. По закону тепло в батареи пускают, если средняя температура воздуха плюс 8 и ниже или в город пришло резкое похолодание.
Об этом на заседании правительства города 25 сентября сообщил председатель комитета по энергетике Андрей Бондарчук.
Как пишет "Фонтанка" со ссылкой на председателя комитета по энергетике Андрея Бондарчука, исходя из прогнозов, энергетики начнут отопительный сезон к концу недели. Чиновник отметил, что все теплоэнергетические компании готовы к началу отопительного сезона, кроме подведомственных Министерству обороны. В жилищном комитете утверждают, что к отопительному сезону готовы 100 процентов петербургских домов.
Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода нас ждет в октябре. В частности, он обещает положительные аномалии. На прошлой неделе он также сообщил, что 19 сентября побило температурный рекорд. Так тепло не было 68 лет.
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