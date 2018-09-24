В Петербурге закрасили граффити с Моной Лизой в образе дворника

В Петербурге уничтожили граффити с изображением Моны Лизы в образе дворника. Об этом рассказал корреспондент "Собака.ru". Рисунок находился на стене дома 49 по улице Жуковского. Самая известная героиня полотен Леонардо Да Винчи была изображена в полный рост, на ней — узнаваемый жилет оранжевого цвета.

Граффити в 2016 году нарисовал уличный художник из Алма-Аты Паша Кас.