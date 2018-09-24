В Петербурге закрасили граффити с Моной Лизой в образе дворника
В Петербурге уничтожили граффити с изображением Моны Лизы в образе дворника. Об этом рассказал корреспондент "Собака.ru". Рисунок находился на стене дома 49 по улице Жуковского. Самая известная героиня полотен Леонардо Да Винчи была изображена в полный рост, на ней — узнаваемый жилет оранжевого цвета.
Граффити в 2016 году нарисовал уличный художник из Алма-Аты Паша Кас.
В последнее время в Петербурге разгорелась настоящая «война с граффити». Самым громким эпизодом стало закрашивание портрета главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. В итоге художники из объединения HoodGraff уничтожили рисунок и заявили, что больше не будут его восстанавливать. Это случилось после того, как неизвестные оставили на нем надпись «Почему мундиаль в гомофобной стране?». Пока горожанам удалось отстоять и восстановить первозданный вид портрета Данилы Багрова на площади Александра Невского.
Ранее чиновники Петроградского района закрасили граффити с Виктором Цоем вместо того, чтобы отремонтировать изображение, а на Лиговском проспекте неизвестные закрасили граффити с Константином Кинчевым.
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