Жители Васильевского острова заблокировали проезд бульдозеру, уничтожающему деревья в устье реки Смоленки

Как пишет «Фонтанка», застройщик заявил, что показывать документы не обязан, но, после приезда сотрудников полиции, все-таки предоставил разрешение на вырубку деревьев. Документ был датирован 2017 годом, тогда как разрешение на строительство было получено в 2018 году.

Как рассказали журналистам издания активисты, строительная компания изначально заявляла о проекте гостиниц массового сегмента, но, в итоге приступила к возведению апартаментов в прибрежной зоне реки Смоленки. Местные жители, в свою очередь, хотели бы видеть в устье Смоленки живописный парк.

Фото: «Фонтанка»