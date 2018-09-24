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Жители Васильевского острова заблокировали проезд бульдозеру, уничтожающему деревья в устье реки Смоленки

Жители Васильевского острова попытались остановить вырубку деревьев в устье реки Смоленки, заблокировав проезд бульдозеру застройщика, который планирует строительство на участке отеля. 

Неравнодушные петербуржцы пришли на участок и встали в цепочку, образовав «живой щит». После этого они вызвали полицию. Помимо этого, по словам жителей района, рабочие-строители отказались показать так называемый порубочный билет - документ, дающий право на вырубку деревьев и кустарников. На заборе рядом с будущей стройплощадкой активисты написали «Нет – отелям, да – паркам, надоело жить в стройке и уборке!». 

 

Как пишет «Фонтанка»,  застройщик заявил, что показывать документы не обязан, но, после приезда сотрудников полиции, все-таки предоставил разрешение на вырубку деревьев. Документ был датирован 2017 годом, тогда как разрешение на строительство было получено в 2018 году.

Как рассказали журналистам издания активисты, строительная компания изначально заявляла о проекте гостиниц массового сегмента, но, в итоге приступила к возведению апартаментов в прибрежной зоне реки Смоленки. Местные жители, в свою очередь, хотели бы видеть в устье Смоленки живописный парк. 

Фото: «Фонтанка»


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