В Петербурге сдают в аренду бывшие резиденции генконсулов США и Франции
В Петербурге сдают в аренду две бывшие резиденции генконсулов США и Франции. На одном из сайтов с бесплатными объявлениями 23 августа разместили посты, в которых любому желающему предлагают снять помещения за полтора миллиона рублей.
Бывшее здание генконсульства США находится в доме в Гродненском переулке, 4. Арендовать помещение площадью 1323 квадратных метра можно за 1 498 600 рублей.
Напомним, о решении закрыть генконсульство США в Петербурге МИД России объявил 29 марта. Такой шаг стал ответом властей на закрытие российского консульства в Сиэтле и высылку 48 сотрудников посольства. После этого американские дипломаты выехали из особняка Н. Н. Ермолинского, построенного в 1888-1889 годах по проекту военного инженера Н. А. Архангельского.
Что касается бывших апартаментов генконсульства Франции на Мойки, 15, то, как пишет "Фонтанка", здание покинули в 2014 году по причине переезда на Невский проспект. Четырехэтажное здание площадью 10 769 квадратных метров сдается за 1 471 460 рублей. Отсутствие статуса памятника истории и культуры позволит арендатору приспособить помещение под свои цели.
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