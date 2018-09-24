В Петербурге сдают в аренду бывшие резиденции генконсулов США и Франции

В Петербурге сдают в аренду две бывшие резиденции генконсулов США и Франции. На одном из сайтов с бесплатными объявлениями 23 августа разместили посты, в которых любому желающему предлагают снять помещения за полтора миллиона рублей.

Бывшее здание генконсульства США находится в доме в Гродненском переулке, 4. Арендовать помещение площадью 1323 квадратных метра можно за 1 498 600 рублей.