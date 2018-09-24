Фоторепортаж: в Петербург приехал «живой Кен» Родриго Алвес
В минувшие выходные в Петербург прилетел 35-летний британец бразильского происхождения Родриго Алвес, больше известный как «живой Кен». Он посетил шоу одного из местных дизайнеров в особняке на Литейном проспекте и прогулялся по городу.
Мужчина сделал около полусотни пластических операций, чтобы приблизиться к своему кумиру - игрушечному бойфренду Барби. Помимо стандартных вмешательств (ринопластика, изменение формы и объема губ, блефаропластика, многократная липосакция), Алвес удалил ребра, вставил грудные импланты и скорректировал форму челюсти. По разным оценкам на улучшение внешности он потратил около полумиллиона долларов.
Фото: @ta_samaya_spb, @rodrigoalvesuk, @leliaozolina, @300expertov
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